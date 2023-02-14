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Задержаны двое жителей Иссык-Кульской области за незаконный улов рыбы

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На прошлой недели сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык- Кульской области в ходе проведения рейдовых мероприятий на берегу озера возле села Кудургу Тюпского района во время незаконной ловли рыбы с поличным были задержаны двое местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, ими оказались жители села Кудургу 33-летний А.А. и 36-летний Б.Ж.,у которых были изъяты одна алюминиевая моторная лодка, 15 штук синтетических рыболовных сетей длинною 750 метров и 2 штуки рыбы.

На следующий день, сотрудниками было установлено, что на участке №5, расположенный возле села Кудургу незаконно было срублено 37 штук березы. В ходе дальнейшего розыска сотрудниками милиции было установлено, причастность ранее задержанный за незаконный улов рыбы жителя села ,являющейся работником Тюпского районного лесничества по Кудургинской зоне.

По обе выявленным фактам ведутся проверки следственной службой районной милиции. Для установления суммы ущерба, материалы переданы в соответствующие государственные органы и по их результатам будет принято решение согласно законодательству республики. Данные факты были зарегистрированы в электронном журнале учета информации ОВД Тюпского района.

Автор: Усупова Малика


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URL: https://www.vb.kg/427193
Теги:
Иссык-Кульская область, браконьерство
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