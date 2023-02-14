ГКНБ за вымогательство и причастность к ОПГ задержан депутат

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области 8 февраля 2023 года по подозрению в вымогательстве задержан депутат местного кенеша Ж.Ж.С. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, Ж.Ж.С., который является жителем села Кызыл-Ай, Сайдикумского айыльного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, путем угрозы применения физической силы систематически занимался вымогательством денежных средств и других материальных ценностей у местных жителей.

"Установлено, что задержанный занимался рейдерским захватом перспективных для сельского хозяйства и рыбоводства земельных участков на территории района, путем насильственного переоформления на своих доверенных лиц с последующей передачей в доверительное управление.

Ранее, Ж.Ж.С. неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, с 2021 года состоит на учёте в АБД–ТОР ИЦ МВД как член различных преступных группировок.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия и следственные действия на выявление причастности к другим аналогичным преступлениям. В связи с чем лиц, возможно пострадавших от преступных действий задержанного Ж.Ж.С., просим обращаться по номерам: 03722 56049, 03722 54961".