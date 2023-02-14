Погода
$ 87.02 - 88.02
€ 93.30 - 94.30

ГКНБ за вымогательство и причастность к ОПГ задержан депутат

169  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области 8 февраля 2023 года по подозрению в вымогательстве задержан депутат местного кенеша Ж.Ж.С. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, Ж.Ж.С., который является жителем села Кызыл-Ай, Сайдикумского айыльного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, путем угрозы применения физической силы систематически занимался вымогательством денежных средств и других материальных ценностей у местных жителей.

"Установлено, что задержанный занимался рейдерским захватом перспективных для сельского хозяйства и рыбоводства земельных участков на территории района, путем насильственного переоформления на своих доверенных лиц с последующей передачей в доверительное управление.

Ранее, Ж.Ж.С. неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, с 2021 года состоит на учёте в АБД–ТОР ИЦ МВД как член различных преступных группировок.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия и следственные действия на выявление причастности к другим аналогичным преступлениям. В связи с чем лиц, возможно пострадавших от преступных действий задержанного Ж.Ж.С., просим обращаться по номерам: 03722 56049, 03722 54961".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427204
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, ОПГ, Кыргызстан, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  