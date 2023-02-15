В МИД презентовали концепцию председательства Кыргызстана в СНГ в 2023 году

В Министерстве иностранных дел КР представили концепцию председательства Кыргызской Республики в Содружестве Независимых Государств в 2023 году. Первый заместитель министра Асеин Исаев рассказал журналистам о целях и задачах организации, о развитии Содружества, преимуществах и привилегиях для стран СНГ. Также он затонул темы относительно Договора по зоне свободной торговли, безвизового режима и доступности поступления в общеобразовательные учреждения на пространстве Содружества.

Говоря о приоритетах председательства Кыргызской Республики в СНГ, он подчеркнул, что акцент делается на несколько направлений. В частности, Кыргызстану и странам СНГ необходимо проработать вопросы в экологической, торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортной сферах, а также обратить внимание на возможности межпарламентского и военного сотрудничества.

Рассказывая о планируемых тематических мероприятиях в честь 95-летия выдающегося писателя Чингиза Айтматова и популяризации русского языка через изучение его произведений, он подчеркнул, что эта тема будет неразрывно сопряжена с темой защиты и развития официального языка, тем более, что в СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка - как языка межнационального общения.

"Русский язык является главным языком общения и документооборота во всех странах СНГ, и мы предложили ряд мер для работы по укрепления и развития этого языка в наших странах", - сказал он.

Также Асеин Исаев информировал журналистов, что запланировано более 80 мероприятий в рамках СНГ, и часть из них пройдет в Кыргызстане.

"Например, мероприятия высших и отраслевых органов СНГ. 12 октября в Бишкеке пройдет заседание Совета министров иностранных дел, 13 октября - Совета глав государств и 27 октября – Совета глав правительств СНГ, где будут подведены итоги председательства кыргызской стороны", - отметил он.

Кроме этого, прозвучала информация о том, что Кыргызстан предлагает в СНГ расширить сотрудничество в сфере цифровизации и информационной коммуникации.

"Предлагаем на пространстве СНГ прийти к взаимопониманию по стандартам электронной подписи. Чтобы не только на бумажных носителях, не только банкинг, но и наша документация велась электронным путем, в том числе подпись. Мы сейчас вводим это внутри Кыргызстана и хотим предложить на пространстве СНГ", - добавил замглавы МИД.

По его словам, в России могут поменять правила регистрации мигрантов, прибывших из стран Евразийского экономического союза.

"Парламент России на сегодня рассматривает поправки в закон. После внесения поправок могут решить проблему с регистрацией мигрантов. Возможно, регистрация перейдет в электронный формат и это облегчит ситуацию. Такие поправки будут действовать в рамках ЕАЭС. Мы хотим чтобы все процессы, связанные с трудовой миграцией в рамках СНГ проходили на взаимовыгодной основе, чтобы не были нарушены интересы граждан тех стран, которые вовлечены в процесс , в том числе и страны принимающей трудящихся стран СНГ. И если такие вопросы возникают, то мы бы искали решения мирным путем", - сказал Исаев.