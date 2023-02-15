В Турции собака с раненными лапами продолжает искать людей (фото)

Пользователи соцсетей восхитились поисковой собакой с раненными лапами, которая под завалами разрушенных зданий в Турции ищет людей.

"В то время, как некоторые люди воруют у мертвых драгоценные украшения и ценности, эта собака не перестает работать и искать живых людей", - пишут под фотографиями служебной собаки.

Напомним, ряд мощных землетрясений произошел на юге Турции 6-7 февраля возле Газиантепа, где проживает более миллиона человек. Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.