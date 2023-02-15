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Зэк Атамбаев улетел, политик Атамбаев остался

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- Канат Кожоев
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На следующее утро после освобождения из колонии Алмазбек Атамбаев улетел в Дубай. Оттуда, по его словам, его путь лежит в Испанию, куда его лично пригласил лидер международной организации "Социнтерн", а по совместительству – премьер-министр Испании Педро Санчес.

За три года отсидки Алмазбек Шаршенович вполне освоился в колонии и, по его собственному признанию, снискал уважение как товарищей-сидельцев, так и сотрудников колонии. Показал себя с лучшей зэковской стороны: жил строго по понятиям, следил за базаром, ни под кого не прогибался, но прекрасно находил общий язык с матерыми уголовниками. Несмотря на проживание в отдельной камере со всеми удобствами.

"Если бы я жил среди них, - откровенничал он однажды, имея в виду соседей-зэков, - они бы не позволили сотрудникам СИН вытаскивать меня босиком на снег (такой эпизод вроде бы случился, когда его однажды против воли вытаскивали в суд). Заключенные в колонии даже извинялись за тот беспредел, который устроили со мной 23 марта".

Вертухаям, судьям и прочим оппонентам зэк Атамбаев тоже давал понять, что не лыком шит и на беспредел его не возьмешь. На одном из судебных заседаний, к примеру, повел себя как истинный отрицала, непримиримый борец с режимом. Заявил, что не желает участвовать в этом цирке и пригрозил нарушением порядка. И действительно – стал пинать перегородку, отделяющую скамью подсудимых от зала. Многие сотоварищи по камерной жизни тогда восхитились: наш человек! Эркек!

За что еще уважали зэки своего соседа из закрывашки? За то, что не балабол, слово его твердо и нерушимо, и весь он – образец сильного телом и духом, несломленного мужика.

В заключении Атамбаев, кстати, вовсю занимался творчеством – как и подобает настоящему "политическому узнику" (вспомним Ленина и прочих революционеров). Написал и издал книгу про детство и сложил песню о многострадальном народе… Как ни крути, а со всех сторон образцово-показательный зэк.

На выходе из ворот ИК бывший президент и бывший зэк Атамбаев дал первое после освобождения блиц-интервью. Что сказал? Да ничего особенного. Сообщил, что улетает на лечение, но пообещал вернуться. I"ll be back – завершил он свое импровизированное выступление фразой киношного Терминатора. И этим дал прозрачно понять, что не просто вернется, а ВЕРНЕТСЯ.

Чуть позже, в Кой-Таше, слегка отдохнувший и пришедший в себя, восседая в "президентском" кресле, немного потрепанный жизнью "Терминатор" поделился своими соображениями и поведал о своих планах более развернуто.

Главный вопрос, который волновал собеседников, - намерен ли Атамбаев вернуться в большую политику. Ответил он уклончиво – мол, как Бог даст. Но тут же завел разговор о необходимости кадровых чисток и реформ, о неправоте нынешней власти, которая "высосала из пальца" кемпир-абадское дело и совершенно напрасно арестовала оппонентов… Короче, если кто-нибудь до сих пор сомневается – пусть развеет сомнения. Освобожденный зэк Алмазбек Атамбаев не оставил своих грандиозных планов – ни планов мести, ни планов вернуться к власти. И, по всей видимости, копит силы для возобновления политической борьбы.

Как он будет готовиться к борьбе из Испании – одному ему известно. Да и почему вообще Испания? Неужели Алмазбек Шаршенович действительно верит, что его свобода стала подарком от некоего дона Педро (Санчеса), который якобы близко к сердцу принял тяжкую долю опального президента и каким-то образом поспособствовал правильному решению суда?

Впрочем, Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева "Терминатор" тоже упомянул – вскользь. Признавшись, что до последнего не верил, что выйдет.

Вот что интересно: если в колонии Атамбаев проявил себя как цельная, прямо-таки монолитная несгибаемая личность, то сразу после освобождения вылез другой Атамбаев. Непоследовательный и двуличный. Сидя за решеткой, он жаловался, что семья едва сводит концы с концами, и порой Раисе Минахмедовне приходилось изыскивать по пятьсот сомов на дорогу и передачку для мужа. И вдруг громом среди ясного неба: "Я очень богатый человек, я не миллиардер, а мультимиллиардер". Что это было? Манифестация – дескать, в жалости и сострадании он больше не нуждается, у него есть все для скорейшего возвращения во власть?

В показаниях он путается. То он очень болен, и ему требуется несколько серьезных операций – то "возможно", операция потребуется, но это неточно. То в политику – "не дай Бог!" - то "как Бог даст".

А те самые, по словам Атамбаева, "неправильные" нынешние власти, давшие ему свободу и шанс на жизнь с чистого листа, в самом деле явили пример настоящей силы, благородства, мудрости и политической зрелости – особенно на фоне вчерашнего зэка, которого тюрьма как лучшая жизненная школа так ничему и не научила.


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URL: https://www.vb.kg/427251
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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