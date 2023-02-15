Президент прокомментировал освобождение Алмазбека Атамбаева

Президент КР Садыр Жапаров интервью агентству "Кабар" высказал свое мнение по поводу вчерашних событий вокруг Алмазбека Атамбаева. В частности, он прокомментировал пересмотр уголовных дел, возбужденных против него, и разрешение суда на выезд из страны с целью лечения.

"Если решение принято судом и правоохранительными органами, значит, мы должны подчиниться этому решению. Прежде всего, нам нужно научиться жить, подчиняясь законам. Если помните, в прошлом году суд оправдал его по октябрьским событиям, по делу о строительстве школы и незаконной выдаче паспортов иностранным гражданам. Тогда мы также отметили важность подчинения решению суда. Сейчас мы тоже придерживаемся этого.

Есть такая поговорка: "В тюрьме не должны находиться даже детеныши змеи". Я врагу своему не пожелаю оказаться в тюрьме. Всевышний, обращаясь к пророку Мухаммаду С.А.В., сказал: "Я всегда на стороне прощающих и терпеливых". Мы также должны уметь прощать. Если мы будем на праведном пути, то все наши дела непременно пойдут в гору", - сказал глава государства.