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Закир Камарли: В Кыргызстане наблюдается рост детской онкологии

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Ежегодно 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком. Во многих странах проблемы детской онкологии стоят очень остро, и Кыргызстан в этом плане, к сожалению, не исключение.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий Кафедрой онкологии и радиологии КРСУ Закир Камарли в интервью МедиаЦентру КРСУ рассказал о ситуации с детской онкологией в стране. По его словам, 15- 18 детям из 100 тысяч диагностируют рак. На первом месте лейкоз, на втором – солидные образования. Но у детей шансов больше избавится от этого недуга, чем у взрослых. Однако десятая часть случаев рака выявляется только на третьей стадии, а у восьми процентов детей его диагностируют лишь на четвертой стадии.

Про шанс на излечение: Онкология детского возраста отличается от взрослой тем, что при раннем обнаружении лейкемии, солидных образований у детей есть большие шансы до 100 процентного излечения. Единственное условие – обнаружить заболевание на ранней стадии. К сожалению, этого очень сложно добиться, в т.ч. в связи с разным социально-экономическим положением семей.

Отделение детской онкологии, которое мы создавали в 1971 году, было вообще одно из первых в Советском Союзе, и развивалось оно хорошо. Именно тогда, например, заболевания крови лечились в Институте Охраны материнства и детства, я предложил перевести в отделение онкологии, и был услышан. Тогда еще ко мнению специалистов прислушивались…

Про виды лечения: Что можно сказать о нынешней ситуации – дети, в общем-то, при опухолях получают в основном лекарственное и хирургическая. И вот этих больных, которым нужна хирургическая помощь, их всех перевели в Институт Охраны материнства и детства.

Да, действительно, детям реже, нежели взрослым, требуется лучевая терапия. Но именно вот эти образования, которые мы называем солидными, они помимо хирургического вмешательства требуют и лучевого лечения.

А аппарат для лучевой терапии есть только в Онкологическом центре – и он единственный в республике. Одно дело, когда государство обеспечивает перевозку пациентов, но это не всегда возможно.

Про лекарства: Что касается лекарств – с препаратами какое-то время было очень напряженное положение, и когда я был в попечительском совете, мы поставили вопрос – давайте в первую очередь обеспечим необходимыми препаратами детей. И нас услышали – в последние два три года худо-бедно лекарства для детей есть, ситуация не идеальная, но все же. Взрослым приходится много лекарств покупать самим. Ну и детям помогают наши фонды. К сожалению доля их участия небольшая, меценатство у нас в республике не развито.

Про статистику: В 70-е годы из-за плохо поставленного учета на 100 тысяч детского населения было 8-9 больных. Сейчас доходит до 15. Примерно такой же уровень заболеваемости в России, некоторых европейских странах.

Про экологию: Конечно же велико влияние экологической среды. В Беларуси, например, высокая заболеваемость как последствие Чернобыльской катастрофы. У нас наблюдается сильное влияние урановых хвостохранилищ. После распада Советского Союза ими толком никто не занимается. Мы проводили исследования хвостохранилищ в Майлуу-Суу, они были в ужасном состоянии, и тогда же наблюдалась высокая заболеваемость. Сейчас и этих исследований не проводится. Но могу с точностью сказать, что общая детская заболеваемость онкологическими болезнями выросла.


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URL: https://www.vb.kg/427261
Теги:
онкология, Кыргызстан, КРСУ
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