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Ориф Ходжазода: Есть взаимопонимание с Кыргызстаном по вопросам границы

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Председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана Ориф Ходжазода сообщил, что есть продвижение в вопросах делимитации и демаркации государственной границы с Кыргызстаном, сообщают СМИ.

"Самое главное есть взаимопонимание между сторонами", - отметил он на пресс-конференции 15 февраля.

По его информации, в 2022 году в рамках правительственной комиссии по делимитации, демаркации и редемаркации и в рамках межправительственных рабочих групп было проведено 7 заседаний с представителями Кыргызстана.

О результатах Ходжазода не сообщил, ссылаясь на взаимную договорённость о неразглашении информации до завершения процесса. Он отметил, что работа будет продолжена и в этом году.

"Представители комиссий будут встречаться как на территории Таджикистана,, так и в Кыргызстан", - сказал Ходжазода, выразив уверенность, что проблема найдет свое решение.

По сообщению МИД Таджикистана, последнее заседание топографо-правовых рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации государственной границы состоялось в Бишкеке с 3 по 9 февраля 2023 года.

По итогам встречи подписаны соответствующие протоколы. Следующее заседание рабочих групп планируется провести в Таджикистане, дата пока не определена.

В декабре 2022 года после встречи делегаций в Баткене сообщалось о выполнении проектного описания линии таджикско-кыргызской государственной границы, протяженностью 17,66 км.

Протяженность границы между двумя республиками составляет примерно 970 км, процедуры по ее демаркации после распада СССР не завершены. В настоящее время у двух стран нет договоренностей по 460 км границы.


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URL: https://www.vb.kg/427262
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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