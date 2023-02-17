Погода
$ 87.66 - 88.32
€ 94.07 - 95.07

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

199  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла, сообщили местные сейсмологи. Об этом сообщает издание РИА Новости.

По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг находился в море на глубине девяти километров в пяти километрах от берега.

Как передает корреспондент РИА Новости, жители провинции ощутили толчки, обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений в начале февраля.

В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 35 тысяч человек, тысячи домов разрушены.

Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия - там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427307
Теги:
землетрясение, Турция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  