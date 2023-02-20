В Чикаго прошел флешмоб по кыргызскому языку

Генеральным консульством Кыргызстана в американском городе Чикаго совместно с кыргызским общественным центром "Kyrgyz Community Center" организован флешмоб на тему: "Эне тили болбосо аты аталбайт улуттун" с участием граждан КР живущих в США. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, флешмоб сопровождался сказаниями эпоса "Манас", "кыргыз көчү", "бешик ыры", танцем "кара жорго", играми "топ таш" и "чүкө", а также другими национальными традициями, обычаями и культурой кыргызского народа.

Как отмечает ведомство, решением ЮНЕСКО в 1999 году 21 февраля было утверждено Международным днем родного языка. Решением кабмина с 21 января по 21 февраля 2023 года в Кыргызстане объявлен "Месячник, посвящённый кыргызскому языку".