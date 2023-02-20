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В Чикаго прошел флешмоб по кыргызскому языку

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- Назгуль Абдыразакова
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Генеральным консульством Кыргызстана в американском городе Чикаго совместно с кыргызским общественным центром "Kyrgyz Community Center" организован флешмоб на тему: "Эне тили болбосо аты аталбайт улуттун" с участием граждан КР живущих в США. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, флешмоб сопровождался сказаниями эпоса "Манас", "кыргыз көчү", "бешик ыры", танцем "кара жорго", играми "топ таш" и "чүкө", а также другими национальными традициями, обычаями и культурой кыргызского народа.

Как отмечает ведомство, решением ЮНЕСКО в 1999 году 21 февраля было утверждено Международным днем родного языка. Решением кабмина с 21 января по 21 февраля 2023 года в Кыргызстане объявлен "Месячник, посвящённый кыргызскому языку".


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URL: https://www.vb.kg/427359
Теги:
кыргызский язык, США, Кыргызстан, МИД, ЮНЕСКО
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