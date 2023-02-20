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Планируется внедрение электронной очереди на кыргызско-узбекской границе

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- Назгуль Абдыразакова
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17-18 февраля на контрольно-пропускном пункте "Достук"-"Дустлик", расположенном на кыргызско-узбекской границе, состоялась встреча представителей Министерства экономики и коммерции Кыргызстана, Государственной таможенной службы при Министерстве финансов с представителями Государственного комитета Республики Узбекистан и командой Международного торгового центра (МТЦ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи представители соседних стран обсудили возможность внедрения в пилотном режиме системы управления электронными очередями на границе, для целей оптимизации перемещения транспортных средств между пунктами пропуска "Достук" и "Дустлик".

Помимо этого, кыргызская сторона ознакомилась с работой системы "Электронная очередь", внедренной в Республике Узбекистан.

Следует отметить, что данная инициатива в случае успешной реализации пилотного проекта системы управления электронными очередями на границе станет первой в Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/427364
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, электронная очередь
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