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Электронные медкарты внедряются в организации здравоохранения КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Информационные системы "Электронная медицинская карта" и "Информационная система управления информационными данными" успешно внедряются в организациях здравоохранения республики, зарекомендовавшие себя в противотуберкулезной службе с 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, информационные системы, внедренные в противотуберкулезную службу при технической помощи проекта USAID "Вылечить туберкулез", переданы в Центр электронного здравоохранения (ЦЭЗ), который апробировал его на базе Национального госпиталя.

Директор ЦЭЗ Виталий Чумачок: "Национальный госпиталь выбран потому, что "охватывает все медицинские направления – там порядка 50 отделений, которые надо цифровизировать. За 4 месяца мы внедрили системы в 38 отделениях, обучено порядка 900 человек. Системы показали себя отлично, доработки потребовались совсем незначительные".

На сегодняшний день все обученные сотрудники Национального госпиталя активно используют в своей работе новые для них информационные системы. Ими заведено более 13 тысяч электронных медицинских карт пациентов, в ИСУЛДе сохранено около 35 тысяч результатов лабораторных анализов.

Одновременно с ЭМК, которая начала использоваться в больницах, в лабораториях первичного уровня здравоохранения проходила апробацию ИСУЛД, среди многочисленных достоинств которой специалисты отмечают:

- гарантию достоверности данных через привязку биоматериала к пациенту уникальным штрих-кодом, а также персонификацию через систему "Түндүк";

- формирование единой базы результатов и историй анализов пациентов;

- возможность анализировать лабораторные данные и представления их в графическом или табличном виде – по регионам и лабораториям и т.д.

И еще одним несомненным достоинством ИСУЛД называется оперативность выдачи результатов анализов, прямо влияющая на качество лечения пациентов.

"Биоматериалы из наших филиалов на лабораторные исследования поступают к нам, - говорит заведующая клинико-диагностической лабораторией ЦСМ № 1 г. Бишкек Асель Уголбаева. – И теперь врачам не надо ждать, когда приедет курьер и привезет результаты анализов. В любом электронном устройстве врач набивает ИНН пациента, и информационная система выдает результаты анализов. А ведь чем быстрее будет поставлен диагноз, тем лучше для пациента".


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URL: https://www.vb.kg/427379
Теги:
Кыргызстан, медицина, больница
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