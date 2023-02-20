Погода
$ 88.00 - 88.32
€ 93.75 - 94.75

Глава Минэнерго: Необходимо усилить работу по установке "умных" счетчиков

97  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев провел рабочее совещание в ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана". В совещании приняли участие заместитель министра Таалайбек Толубаев, генеральная дирекция, руководители структурных подразделений и филиалов компании. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

Таалайбек Ибраев отметил о важности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям в зимнее время и уже начинать работы по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.

Глава Минэнерго акцентировал внимание на вопросах увеличения мощности трансформаторов, работающих этой зимой с перегрузами, обеспечении предприятий электрический сетей с достаточным аварийным запасом, чтобы в случае внештатных ситуаций электроснабжение восстановливали оперативно.

"Необходимо усилить работу по установке "умных" счетчиков, основное назначение которых состоит в том, чтобы эффективно отслеживать потребленную мощность в режиме реального времени, вести учет поставки и потребления электроэнергии с высокой точностью и дистанционное снятие данных прибора учета, не беспокоя абонентов. Все приборы учета должны быть установлены бесплатно, так как оборудование является собственностью энергокомпании", - отметил он.

По итогам совещания Таалайбек Ибраев поручил ОАО "НЭСК" рассмотреть вопросы по актуализации НПА касательно энергоснабжения и своевременно реализовывать проекты по улучшению качества обеспечения электроэнергией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427380
Теги:
Минэнергопром, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  