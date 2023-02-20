Глава Минэнерго: Необходимо усилить работу по установке "умных" счетчиков

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев провел рабочее совещание в ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана". В совещании приняли участие заместитель министра Таалайбек Толубаев, генеральная дирекция, руководители структурных подразделений и филиалов компании. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

Таалайбек Ибраев отметил о важности бесперебойной подачи электроэнергии потребителям в зимнее время и уже начинать работы по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.

Глава Минэнерго акцентировал внимание на вопросах увеличения мощности трансформаторов, работающих этой зимой с перегрузами, обеспечении предприятий электрический сетей с достаточным аварийным запасом, чтобы в случае внештатных ситуаций электроснабжение восстановливали оперативно.

"Необходимо усилить работу по установке "умных" счетчиков, основное назначение которых состоит в том, чтобы эффективно отслеживать потребленную мощность в режиме реального времени, вести учет поставки и потребления электроэнергии с высокой точностью и дистанционное снятие данных прибора учета, не беспокоя абонентов. Все приборы учета должны быть установлены бесплатно, так как оборудование является собственностью энергокомпании", - отметил он.

По итогам совещания Таалайбек Ибраев поручил ОАО "НЭСК" рассмотреть вопросы по актуализации НПА касательно энергоснабжения и своевременно реализовывать проекты по улучшению качества обеспечения электроэнергией.