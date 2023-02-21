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Эрбол Султанбаев: Президент Жапаров хочет разорвать порочную практику

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- Бакыт Басарбек
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Президент Жапаров хочет разорвать порочную практику, идущую еще со времен Исхака Раззакова - когда все последующие руководители страны, все плохое приписывали своим предшественникам. Это и было основной целью встречи президентов, и никаких других подтекстов у нее нет. Об этом на своей странице в соцсети заявил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

"В свете последних событий и различных обсуждений среди общественности хотелось бы пояснить следующее.

Президент Жапаров в своем обращении четко обозначил, что не имеет никаких личных интересов, обязательств или враждебности к кому-либо из предыдущих президентов.

Главной его целью является истинная национальная консолидация, объединение во благо развития кыргызского государства.

Все руководители страны имеют свои недостатки, народ это хорошо знает. Вместе с тем нужно помнить и хорошие стороны.

Если говорить конкретно про Алмазбека Атамбаева, то мы не должны забывать и позитивных моментах в период его правления.

К сожалению, сейчас среди общественности и в социальных сетях продолжается дискуссия среди сторонников предыдущих президентов, действующей власти и других.

В этой связи хотелось бы призвать все стороны направить свои силы и энергию не на публичное выяснение отношений, а на созидание во благо нашей Родины", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/427400
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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