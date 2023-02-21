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Кыргызстан будет сотрудничать с "НоваВинд" в области ветроэнергетики

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Министерство энергетики Кыргызской Республики и АО "НоваВинд" (ветроэнергетичский дивизион Госкорпорации "Росатом") подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области реализации ветроэнергетических проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР,

"Стороны намерены рассмотреть и изучить возможности сотрудничества в рамках реализации проектов по строительству и эксплуатации ветроэнергетических станций в Кыргызской Республике, направленных на совершенствование и повышение эффективности, надежности и безопасности энергоснабжения.

"Наша республика имеет большой потенциал в сфере электрогенерации. Уверен, что развитие проектов по ветроэнергетике не только диверсифицирует национальный энергетический портфель и укрепит безопасность энергоснабжения, но и позволит увеличить налоговые поступления в бюджет и создать новые рабочие места. Убежден, что наше сотрудничество позволит в полной мере реализовать природные возможности на благо нашей республики и ее жителей", - прокомментировал Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев.

"Подписанное соглашение открывает для нас новые перспективы реализации ветроэнергетических проектов. Несмотря на внешние ограничения, мы продолжаем укреплять сотрудничество с дружественными государствами и заключать новые контракты. Мы имеем большой опыт по строительству и эксплуатации ветропарков. Семь ветроэнергетических станций уже успешно работают в трех регионах на юге России. Появление ветропарков в Кыргызской Республике не только повысит качество и надежность энергоснабжения региона, но и внесет вклад в увеличение доли "зеленой" энергетики. Надеюсь, что наше сотрудничество будет успешным" - отметил генеральный директор АО "НоваВинд" Григорий Назаров.

Справочно: АО "НоваВинд" - ветроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом". Компания была основана в сентябре 2017 года. В контуре "НоваВинд" сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО "НоваВинд" ввело в эксплуатацию 780 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт.


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URL: https://www.vb.kg/427404
Теги:
Минэнергопром, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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