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В Оше выявили аптеки, торгующие нелегальными препаратами

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В рамках поступившей оперативной информации сотрудниками СБНОН МВД КР в городе Оше установлены три аптеки, сотрудницы которых продавали населению лекарства, содержащие сильнодействющие вещества без рецепта.

Все три факта были зарегистрированы в ЖУИ УВД г. Оша.

Кроме того, было установлено, что аптека, расположенная в районе центрального рынка, не имеет лицензии на продажу этих лекарств. Препараты в целях личной выгоды закупались в соседней аптеке.

Сотрудницы аптек: гражданка А.А., 1991 г.р., и гражданка К.М., 1987 г.р., были задержаны и доставлены в следственную службу. Всего было изъято 94 капсулы, 82 флакона лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества.

Напомним, что ранее по инициативе службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было проведено совещание с участием руководителей фармацевтических компаний о недопущении безрецептурной продажи лекарств, содержащих сильнодействющие вещества, населению.

Употребление различных лекарств без назначения врача наносит непоправимый вред здоровью!


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URL: https://www.vb.kg/427425
Теги:
лекарства, Ош, аптека, МВД
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