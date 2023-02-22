В Оше в собственность государства вернули участок за 18 млн сомов

Прокуратурой города Оша по результатам проверки установлено, что постановлениями мэрии города Оша от 2002-го и 2004 годов земельные участки общей площадью 1644 сотых незаконно переданы в частную собственность.

В целях возврата земельных участков государству прокуратурой города внесен иск в суд, по результатам рассмотрения которого правоустанавливающие документы на земельные участки признаны недействительными.

В итоге актом прокурорского реагирования земельные участки стоимостью 18 млн 700 тысяч сомов были возвращены в муниципальную собственность.