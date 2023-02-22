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В Оше в собственность государства вернули участок за 18 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой города Оша по результатам проверки установлено, что постановлениями мэрии города Оша от 2002-го и 2004 годов земельные участки общей площадью 1644 сотых незаконно переданы в частную собственность.

В целях возврата земельных участков государству прокуратурой города внесен иск в суд, по результатам рассмотрения которого правоустанавливающие документы на земельные участки признаны недействительными.

В итоге актом прокурорского реагирования земельные участки стоимостью 18 млн 700 тысяч сомов были возвращены в муниципальную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/427437
Теги:
земельный участок, Ош, прокуратура
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