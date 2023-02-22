Погода
$ 87.32 - 88.32
€ 93.75 - 94.75

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный Дню защитника Отечества

114  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня на площади Победы города Бишкек состоялся митинг-реквием, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По ее данным, в мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил КР генерал-майор Эрлис Тердикбаев, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Удовиченко, представители военно-дипломатического корпуса Республики Казахстан и Российской Федерации, юношеско-патриотических движений общеобразовательных учреждений города Бишкек, ветераны Вооруженных Сил, а также личный состав частей и подразделений Бишкекского гарнизона.

Участники митинга-реквиема возложили цветы к Вечному огню, почтили память погибших минутой молчания, а салютная группа произвела трехкратный оружейный залп.

В своем выступлении генерал-майор Тердикбаев остановился на истории возникновения праздника Дня защитника Отечества в советском и постсоветском периоде, подчеркнул мужество кыргызстанских военнослужащих, проявивших героизм при исполнении воинского долга по защите рубежей Кыргызской Республики.

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем военнослужащих соединений и частей Бишкекского гарнизона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427441
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  