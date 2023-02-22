В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный Дню защитника Отечества

Сегодня на площади Победы города Бишкек состоялся митинг-реквием, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По ее данным, в мероприятии приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил КР генерал-майор Эрлис Тердикбаев, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Удовиченко, представители военно-дипломатического корпуса Республики Казахстан и Российской Федерации, юношеско-патриотических движений общеобразовательных учреждений города Бишкек, ветераны Вооруженных Сил, а также личный состав частей и подразделений Бишкекского гарнизона.

Участники митинга-реквиема возложили цветы к Вечному огню, почтили память погибших минутой молчания, а салютная группа произвела трехкратный оружейный залп.

В своем выступлении генерал-майор Тердикбаев остановился на истории возникновения праздника Дня защитника Отечества в советском и постсоветском периоде, подчеркнул мужество кыргызстанских военнослужащих, проявивших героизм при исполнении воинского долга по защите рубежей Кыргызской Республики.

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем военнослужащих соединений и частей Бишкекского гарнизона.