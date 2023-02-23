Погода
$ 87.34 - 88.32
€ 93.75 - 94.75

На границе Казахстана усилили контроль из-за холеры

157  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казахстане усилили контроль на границе из-за распространения холеры в других странах. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Роза Кожапова отметила, что осложнения по заболеваемости холерой в ряде стран мира снижаются.

"Это в основном страны Африки, Сирии. Если по Казахстану сказать, то у нас местных случаев холеры не регистрировалось последние 10 лет. Холера - это заболевание, которое передается непосредственно от человека к человеку через воду.

Но на постоянной основе, независимо от того, что в этом году осложнилась (мировая ситуация. - Прим.), проводится контроль качества воды как питьевой, так и открытых водоемов. В открытых водоемах вода регулярно исследуется на наличие возбудителей, в том числе холеры. На сегодня, по результатам исследований, угрозы вспышки холеры в Казахстане нет", - сказала она.

По ее словам, учитывая, что в ряде стран регистрируются случаи холеры, в Казахстане на границе проводится контроль.

"Проводим осмотр прибывающих граждан. Если заметны первые признаки холеры, при инкубации не более пяти дней, если заболевают, они подлежат изоляции. У лиц, которые обращаются за медицинской помощью, уточняется анамнез. Если люди прибыли из-за рубежа и у них есть схожее заболевание, то проводятся противоэпидемические мероприятия и их изоляция. Но на сегодня ситуация у нас спокойная",- сказала Кожапова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427451
Теги:
граница, Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  