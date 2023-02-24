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Садыр Жапаров подписал указ о весеннем призыве в армию

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- Нина Ничипорова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ "Об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов КР, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте-мае 2023 года".

Согласно указу, в соответствии с пунктом 16 статьи 11 Закона КР "Об обороне и Вооруженных Силах КР" и статьями 15, 17, 31 Закона КР "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах" постановляется:

- уволить в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов КР, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб.

- призвать на срочную военную службу в Вооруженные Силы, другие воинские формирования и государственные органы КР, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в марте-мае 2023 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва.


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URL: https://www.vb.kg/427505
Теги:
военная служба, закон, президент, армия, Кыргызстан, Вооруженные силы
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