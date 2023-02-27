В Кадамжае начато расследование по факту незаконной передачи 9,8 га земли

В Кадамжае возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи 9,8 га земли в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

Прокуратурой Кадамжайского района выявлен факт злоупотребления своим служебным положением ответственными сотрудниками Исхак-Полотханского айыл окмоту и Кадамжайского филиала Государственного учреждения "Кадастр".

Указанные лица, нарушая законодательства, передали в частную собственность 9,8101 га

земель государственной и муниципальной собственности стоимостью 34 млн. 600 тыс. сомов.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики и в настоящее время проводится расследование.