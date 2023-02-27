"Из Кыргызстана в Турцию было доставлено более 50 тонн гумпомощи"

Наши братья со всех регионов Кыргызстана проехали сотни километров, чтобы доставить помощь в посольство для пострадавших от землетрясения в нашей стране. Об этом сегодня, 27 февраля 2023 года, на пресс-конференции заявил чрезвычайный и полномочный посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган.

По его словам, всего из Кыргызстана было доставлено более 50 тонн гуманитарной помощи.

"25,3 тонны помощи первой необходимости, собранной кыргызским народом, общественными организациями страны, нашими соотечественниками и гражданами Турции, были доставлены в нашу страну рейсами авиакомпаний "Турецкие авиалинии" и "Пегасус Эйрлайнс". Также более 30 тонн помощи отправили в Турцию автомобильным транспортом.

В Турцию были отправлены 5225 одеял, 680 спальных мешков, 2 генератора, 1099 матрасов, 16 обогревателей, 9 тонн одежды, 9 тонн гигиенических/медицинских средств и 5 тонн продуктов питания.

Кроме этого, правительство Кыргызстана открыло банковский счет для поддержки. Сотрудники государственных учреждений пожертвовали свою однодневную заработную плату, а депутаты пожертвовали свою двухдневную заработную плату на поддержку пострадавших от землетрясения. Таким образом, 992 тысячи 869 долларов США и 1418 евро были переведены в Турцию 24 февраля 2023 года", - отметил турецкий посол.