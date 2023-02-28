За злоупотребление служебным положением задержан сотрудник ГНС

Выявлен и документирован факт злоупотребления должностным положением главным налоговым инспектором отдела взыскания задолженности и проверок УГНС по Лейлекскому району "Т.Б.", который вопреки интересам службы и налогового законодательства КР при проведении плановой выездной налоговой проверки ОсОО "Э.О.", оказывал содействие в занижении суммы причитающихся к уплате в бюджет страны налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, главный инспектор "Т.Б.", в ходе проверки ОсОО "Э.О." проигнорировав установленные Налоговым кодексом КР ставки акцизного налога на дизельное топливо-зимнее (код ТНВЭД 2710192900), вместо 5000 сомов за 1 тонну указал 400 сомов, в результате в бюджет страны нанесен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время, принятыми мерами нанесенный материальный ущерб действиями "Т.Б." восстановлен полностью, также устанавливается причастность к данному преступлению других должностных лиц ГНС, в том числе будет дана правовая оценка действиям представителей ОсОО "Э.О.".

27 февраля т.г., в рамках вышеуказанного уголовного дела главный налоговый инспектор отдела взыскания задолженности и проверок УГНС по Лейлекскому району "Т.Б.", задержан и водворен в ИВС. Следствие продолжается.