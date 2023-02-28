Погода
$ 87.48 - 88.31
€ 92.57 - 93.57

В Баткене проходит ярмарка неправительственных организаций

166  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Баткене проходит ярмарка неправительственных организаций Баткенской области "Местный диалог: гражданское общество и местное самоуправление" о вкладе гражданского общества в развитие Баткенской области при поддержке Фонда "Сорос - Кыргызстан". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, в мероприятии принимают участие депутаты Жогорку Кенеша, представители кабмина, международных организаций и пр.

Ярмарка является очередным этапом проекта "Гражданское общество Баткенской области – фасилитатор построения конструктивного диалога по межсекторальному взаимодействию с органами местного самоуправления", который был запущен ОФ "Инсан-Лейлек" 1 июня 2022 года.

Цели ярмарки:

1. Объединение усилий гражданского общества Баткенской области, власти и бизнеса для развития региона в интересах граждан.

2. Создание условий для эффективного многостороннего диалога о развитии Баткенского региона, основанного на фактических данных и работе местных НПО.

З. Укрепление доверия между партнерами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427589
Теги:
Баткенская область, НПО, ярмарка, Сорос-Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  