В Баткене проходит ярмарка неправительственных организаций Баткенской области "Местный диалог: гражданское общество и местное самоуправление" о вкладе гражданского общества в развитие Баткенской области при поддержке Фонда "Сорос - Кыргызстан". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, в мероприятии принимают участие депутаты Жогорку Кенеша, представители кабмина, международных организаций и пр.

Ярмарка является очередным этапом проекта "Гражданское общество Баткенской области – фасилитатор построения конструктивного диалога по межсекторальному взаимодействию с органами местного самоуправления", который был запущен ОФ "Инсан-Лейлек" 1 июня 2022 года.

Цели ярмарки:

1. Объединение усилий гражданского общества Баткенской области, власти и бизнеса для развития региона в интересах граждан.

2. Создание условий для эффективного многостороннего диалога о развитии Баткенского региона, основанного на фактических данных и работе местных НПО.

З. Укрепление доверия между партнерами.