Выявлена коррупционная схема в таласском филиале ГУ "Кадастр"

В ходе организации оперативно-розыскных мероприятий установлена коррупционная схема в деятельности айылного аймака Покровка Манасского района Таласской области, связанная с незаконным предоставлением земельных участков под строительство жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что бывший глава Ж.А.Б. и специалист по земельным вопросам Б.А.А. Покровского а/о в сговоре с сотрудниками Манасского районного филиала ГУ "Кадастр", без ведома фактических владельцев земельных участков, путем подделки документов незаконно предоставляли земельные участки третьим лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 346 ("Служебный подлог") в отношении бывшего главы Покровского а/о Ж.А.Б. и сотрудника Манасского районного филиала ГУ "Кадастр" Дж.Ж.Н.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, в том числе по установлению других, возможно, причастных лиц к указанному противоправному факту.