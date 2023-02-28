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В Баткене пресечен ввоз контрабандных сигарет на сумму более 1,5 млн. сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Баткене пресечен ввоз контрабандных сигарет на сумму более 1,5 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в городе Баткене сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни проверено автотранспортное средство марки Mercedes-Benz 413 под управлением гражданина КР Т.Б.А. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При таможенном досмотре в грузовом отсеке транспортного средства был обнаружен товар - сигареты с фильтром марки Esse Change в количестве 25 коробок по 50 блоков без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

Согласно заключению эксперта Баткенского областного отделения торгово-промышленной палаты КР, среднерыночная стоимость задержанного товара составил 1 562 500 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в прокуратуру Баткенской области для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР.


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URL: https://www.vb.kg/427602
Теги:
Баткенская область, контрабанда, табак, таможня
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