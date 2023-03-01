Таможня пресекла ввоз 7,5 тонны контрабадных минеральных удобрений

В городе Баткене сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни было проверено автотранспортное средство марки Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина КР М.Ж.М.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при таможенном досмотре в грузовом отсеке автомашины обнаружен товар - минеральное удобрение карбамид, страна производства РУз, в количестве 70 мешков. Общий вес товара составил 3 500 кг, среднерыночная стоимость - 168 000 сомов. Груз был без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

Аналогичное задержание сотрудники ОБК и НТП таможни "Баткен" провели совместно с сотрудниками УГКНБ КР в селе Интернационал Баткенской области. Была проверена автомашина марки Mercedes-Benz под управлением гражданина КР М.Ж.Д.

При таможенном досмотре в грузовом отсеке транспортного средства обнаружен товар - минеральное удобрение карбамид в количестве 80 мешков общим весом 4000 кг.

Согласно заключению эксперта Баткенского областного отделения ТПП КР, среднерыночная стоимость задержанного товара составляет 192 000 сомов.

Собранные материалы по 2 фактам находятся на рассмотрении Сектора таможенных расследований ОБК и НТП.