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Таможня пресекла ввоз 7,5 тонны контрабадных минеральных удобрений

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Баткене сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни было проверено автотранспортное средство марки Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина КР М.Ж.М.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при таможенном досмотре в грузовом отсеке автомашины обнаружен товар - минеральное удобрение карбамид, страна производства РУз, в количестве 70 мешков. Общий вес товара составил 3 500 кг, среднерыночная стоимость - 168 000 сомов. Груз был без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

Аналогичное задержание сотрудники ОБК и НТП таможни "Баткен" провели совместно с сотрудниками УГКНБ КР в селе Интернационал Баткенской области. Была проверена автомашина марки Mercedes-Benz под управлением гражданина КР М.Ж.Д.

При таможенном досмотре в грузовом отсеке транспортного средства обнаружен товар - минеральное удобрение карбамид в количестве 80 мешков общим весом 4000 кг.

Согласно заключению эксперта Баткенского областного отделения ТПП КР, среднерыночная стоимость задержанного товара составляет 192 000 сомов.

Собранные материалы по 2 фактам находятся на рассмотрении Сектора таможенных расследований ОБК и НТП.


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URL: https://www.vb.kg/427627
Теги:
Баткенская область, контрабанда, минеральные удобрения, таможня
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