Садыр Жапаров ознакомился с модернизацией аэропорта "Каракол"

Президент Садыр Жапаров сегодня, 1 марта, в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с проектами по реконструкции автодороги Балыкчы-Барскоон и модернизации международного аэропорта "Каракол" Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев проинформировал президента о проделанной работе на автодороге Балыкчы-Барскоон, а также рассказал о намеченных планах - в текущем году планируется завершить земляные работы, провести укладку асфальтобетонного покрытия, установить ограждения, построить мосты и др.

Ремонт на трассе по южному берегу озера Иссык-Куль не проводился с момента строительства данной дороги более 50 лет назад, в связи с чем изношенность дорожного покрытия достигла крайней степени, при этом автотрасса имеет большое значение в обеспечении качества жизни для местного населения.

Отметим, что впервые подобный масштабный проект по реконструкции автодороги осуществляется под руководством Ассоциации дорожников Кыргызстана, куда входит более 25 отечественных компаний.

Президент Садыр Жапаров поручил завершить все работы в установленные сроки, при этом подчеркнул важность уделения повышенного внимания качеству автомобильной дороги.

В рамках модернизации аэропорта "Каракол" на сегодняшний день завершены земляные работы по разработке котлована и выполнены бетонные работы по заливке фундамента нового здания аэровокзала. На следующем этапе будут произведены работы по обратной засыпке основания. Планируется оснащение светосигнальным оборудованием для ночного приема воздушных судов.

Прорабатывается вопрос по удлинению взлетно-посадочной полосы для возможности принятия среднемагистральных воздушных судов, широко используемых в международных пассажирских авиаперевозках.

С завершением реконструкции у нового аэропорта появится возможность принимать большие воздушные суда из зарубежных стран, тем самым увеличится туристический поток в регион.

Президент Садыр Жапаров дал ряд поручений, отметил, что необходимо не сбавлять темпы проводимых работ, а также отметил важность полного избавления от коррупционных схем при проведении процесса закупок.

Глава государства подчеркнул, что завершение реконструкции дороги на южной части Иссык-Куля благотворно скажется на социально-экономических факторах развития региона. Также новый аэропорт позволит значительно увеличить поток иностранных гостей в Кыргызстан, тем самым развивая туристическую отрасль страны.

Напомним, по поручению главы государства в 2021 году началась реконструкция дороги международного значения "Балыкчы-Боконбаево-Каракол" II технической категории, в том числе участка Балыкчы-Барскоон.