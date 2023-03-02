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Гапыр Мадаминов назначен советником министра образования Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Педагог- новатор Гапыр Мадаминов назначен советником министра образования на общественных началах. Об этом на своей странице в соцсети сообщил и.о глава Минобразования Каныбек Иманалиев, комментируя свой пост о фильме "Агай".

Отметим, прототипом героя вышеуказанной картины стал педагог- новатор из Баткенской области Гапыр Мадаминов.

Он известен, тем, что 25 лет назад открыл школу в отдаленном районе Баткена, которое находится на границе с Таджикистаном. Мадаминов разработал свою уникальную методику по обучению детей, благодаря которой его воспитанники смогли добиться больших успехов в учебе и карьере.


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URL: https://www.vb.kg/427662
Теги:
Баткенская область, Каныбек Иманалиев, Министерство образования, образование, Кыргызстан
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