Жителей шести сел Баткенского района бесплатно обследуют медики (график)

1 марта передвижная мобильная клиника медицинских работников прибыла в село Самаркандек Баткенского района Баткенской области для проведения медицинского обследования женщин репродуктивного возраста и девочек –подростков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

По ее данным, мультидисциплинарная команда (врачи онколог-маммолог, гинеколог, терапевт и УЗИ-специалист) проведет медицинский осмотр жителей самых отдаленных сел Баткенского района с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, оказания лечебно-профилактической помощи. В случае выявления заболевания, требующего дополнительного медицинского обследования либо консультации специалистов, доктора дадут соответствующие рекомендации в специализированные лечебные учреждения. Также результаты обследования будут переданы руководителям организаций района для дальнейшего наблюдения и ведения пациентов.

Передвижная мобильная клиника оснащена всем необходимым медицинским оборудованием, позволяющим осматривать пациентов и проводить диагностические исследования в любых климатических и географических условиях.

С местными жителями проведут разъяснительную информационную работу по вопросам репродуктивного здоровья, гендерных норм при решении проблем гендерного насилия представители местных органов самоуправления, медицинские работники организаций здравоохранения Баткенской области при технической поддержке ОО "Кыргызский альянс планирования семьи" и Правительства Великобритании и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Кыргызстане.

Напоминаем, что с 20 по 28 февраля 2023 года мультидисциплинарная команда медиков бесплатно проконсультировала и обследовала женщин и девочек-подростков в Лейлекском районе Баткенской области. Данные по выявленным заболеваниям переданы организациям здравоохранения области для дальнейшего обследования и ведения пациентов.

График работы мобильной клиники в Баткенском районе:

− 1 марта – село Самаркандек, СШ им. М. Салихова

− 2 марта– село Көк-Таш , СШ им. Ш. Ганы

− 3 марта– село Ак-Сай, СШ Ак-САй

− 4-5 марта– село Кара-Бак, СШ им. Б. Нарматов

− 6-7 марта– село Кызыл -Бел, СШ им. А. Масалиев

− 8 марта– село Боз-Адыр, СШ им. Б. Акматов