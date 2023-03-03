Для контрабандного фармацевтического рынка КР наступают черные времена

По данным специалистов, в республике от 30 до 40 процентов лекарств являются контрабандой. В страну ввозятся контрабандным путем различные препараты на 5-6 миллиардов сомов! Об этом полгода назад официально заявлял председатель Фармацевтического союза Кыргызстана. А это значит, что все эти таблетки и "пилюли" несут в себе потенциальную смертельную опасность для всех нас.

Минздрав совместно с правоохранительными органами периодически проводит рейды на рынках, проверяет аптеки, поскольку, по данным специалистов, и там можно нарваться на контрабандные препараты. Однако эти усилия не решают проблемы.

Но для подпольного фармрынка наступают черные времена. В Кыргызстане запустят мобильное приложение для того, чтобы граждане смогли проверять качество лекарств. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор департамента лекарственных средств и медицинских изделий Айнура Абалиева.

По ее словам, через приложение граждане смогут отсканировать QR-код и получить полную информацию о данном лекарстве: о производителе, составе, побочных эффектах, а также инструкцию.

"Система также позволит отслеживать, по какой цене реализуются лекарства в аптеках, и контролировать их запас в стране. В случае если мобильное приложение не находит в системе лекарство, это значит, что оно не в системе, и, возможно, ввезено в страну нелегально. Также благодаря данной системе аптеки не смогут продавать лекарства с истекшим сроком годности или лекарства, отозванные с рынка, например, из-за побочных эффектов", - пояснила она.

Абалиева отметила, что приложение сейчас проходит тестирование и скоро будет доступно в Google Play Store.

"В связи с тем, что теперь существует требование о наличии QR-кода на упаковках лекарств, фармкомпании должны будут нанести их на всю продукцию до конца 2023 года. В настоящее время QR-коды нанесены на все психотропные и наркотические препараты", - сообщила директор департамента.