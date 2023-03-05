Погода
$ 87.43 - 88.31
€ 93.07 - 94.07

В Оше ко Дню Ак калпака прошел парад под девизом "Улуттук кийимдер"

124  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше вчера состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Ак калпака. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

"В ходе мероприятия молодежь в национальных костюмах под патриотические лозунги прошла парадным шествием под девизом "Улуттук кийимдер" по центральной площади по улице Ленина до национального дрматического театра имени Султана Ибраимова.

В шествии приняли участие более 700 молодых активистов, студентов вузов, деятели культуры и искусства.

Далее в национальном драматическом театре имени С.Ибраимова прошел конкурс среди военнослужащих на тему "Ыйык милдет". Победителям конкурса, которыми стали военнослужащие ВЧ №7703, вручена премия в 20 000 сомов".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427739
Теги:
молодежь, Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  