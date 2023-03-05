В Оше ко Дню Ак калпака прошел парад под девизом "Улуттук кийимдер"

В Оше вчера состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Ак калпака. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

"В ходе мероприятия молодежь в национальных костюмах под патриотические лозунги прошла парадным шествием под девизом "Улуттук кийимдер" по центральной площади по улице Ленина до национального дрматического театра имени Султана Ибраимова.

В шествии приняли участие более 700 молодых активистов, студентов вузов, деятели культуры и искусства.

Далее в национальном драматическом театре имени С.Ибраимова прошел конкурс среди военнослужащих на тему "Ыйык милдет". Победителям конкурса, которыми стали военнослужащие ВЧ №7703, вручена премия в 20 000 сомов".