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В Оше выявили контрабандный товар стоимостью более 500 тысяч сомов

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Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Юго-Западной таможни, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и КР, в городе Ош, было проверено автотранспортное средство марки "Mercedes-Benz", под управлением гражданина КР "Т.Ж.Т.".

При таможенном досмотре, в грузовом отсеке, автотранспортного средства, обнаружен товар - части комплектов спальной мебели, в количестве 15 штук. Груз был без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление. Общий вес задержанного товара составил 3 810 кг.

Согласно заключению ОсОО "Оценочная компания "Эксперт Групп", общая среднерыночная стоимость задержанного товара составляет 525 000 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в прокуратуру Ошской области для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/427776
Теги:
Ош, таможня
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