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В Бишкеке пройдет научная выставка "Девочки в науке"

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- Светлана Лаптева
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В честь празднования Международного женского дня 8 марта в торгово-развлекательном центре "Бишкек Парк" пройдет научная выставка проекта "Девочки в науке", цель которой подчеркнуть важность поддержки девочек и женщин в их учебных, карьерных и научных достижениях.

В этот день участницы программы "Девочки в науке" представят свои собственные изобретения, среди которых воздухоочиститель, робот-помощник и химические опыты. Кульминацией мероприятия станет запуск 3D – модели наноспутника.

Научная выставка состоится 8-марта с 14:00 до 16:00 часов в ТРЦ "Бишкек Парк" на нулевом этаже по адресу ул. Киевская 148.

Также в рамках празднования Международного женского дня на стадионе имени Долона Омурзакова пройдет женский кубок Азии по футболу U20. Матч пройдет в рамках совместной инициативы Европейского Союза и ООН "Луч света" за жизнь без насилия для девочек и женщин. Ожидается, что на матче примут участие представитель ЮНИСЕФ и Посол Европейского Союза Мэрилин Йосефсон. Сборная Кыргызстана выступит против сборной Гуама 8 марта в 20:00 и против сборной Австралии 10 марта в 20:00.


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URL: https://www.vb.kg/427799
Теги:
8 Марта, Кыргызстан
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