Казахстан доверяет уран России

На сегодняшний день доля Казахстана в мировой добыче урана составляет 40%, что делает его мировым лидером. Весь уран в стране добывается методом скважинного подземного выщелачивания. Казахстан располагает 26% всех известных мировых урановых ресурсов в низкой ценовой категории до 80 долл. США/кг урана.

На днях стало известно, что правительство Казахстана одобрило передачу доли трех урановых предприятий российской государственной компании "Ураниум Уан Груп".

50% доли участия в ТОО "Каратау", 30% доли участия в ТОО "Совместное предприятие "Хорасан-U", 70% доли участия в "Совместное предприятие "Южная горно-химическая компания" будут переданы в "Ураниум Уан Груп"

АО "Ураниум Уан Груп" зарегистрировано в Москве и входит в состав российской государственной корпорации "Росатом". Тем самым "Росатом" вывел крупные активы в Казахстане из нидерландской юрисдикции под управление российской компании, чтобы обезопасить их от возможных ограничений со стороны западных государств.

Думаю, что наше правительство и бизнес сделало это не наобум, а хорошо просчитав все экономические и политические риски и выгоды. Передачу прав называют чисто технической, но важен сам факт доверия в сложившейся ситуации российским партнерам больше, чем европейским.

На сегодняшний день доля Казахстана в мировой добыче урана составляет 40%, что делает его мировым лидером. Весь уран в стране добывается методом скважинного подземного выщелачивания. Казахстан располагает 26% всех известных…