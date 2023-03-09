В 2023 году в Казахстане планируется открытие 7 региональных IT-хабов

Планируется распространить опыт Astana Hab по созданию и поддержке региональных технопарков и развивать таланты в регионах. Хабы планируется создать в каждой области Казахстана на базе частных и технических вузов.

Об этом в ходе брифинга на площадке службы центральных коммуникаций сообщил директор департамента развития IT-отрасли Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ерсултан Ерманов.

"Главная цель - сделать единую инфраструктуру доступной для всех талантов. Это позволит молодежи реализовать свои идеи и выйти на мировой рынок. В частности, в региональных хабах ежегодно открываются акселерационные и образовательные программы по совершенствованию технологического предпринимательства и повышению IT-экспорта. В прошлом году в качестве пилотного проекта была проведена работа по поддержке бизнес-инкубаторов в 10 городах страны. Эта программа направлена на ориентацию и поддержку молодежи в технологическом предпринимательстве. В целях активизации инноваций в этих регионах была организована необходимая инфраструктура и проведены специальные презентационные мероприятия о программах министерства. В этом году готовится концепция развития региональных хабов и планируется открытие 7 региональных IT-хабов", - сказал спикер.

По словам Е. Ерманова, Astana Hub показал свое значение как международной экосистемы. По итогам 2022 года 320 иностранных компаний подали заявку на регистрацию в Astana Hub. В результате 166 учреждений стали резидентами хаба. Согласно бизнес-планам иностранных участников, общая экспортная прибыль за 2023 год составит 200 млрд тенге.

[i]Источник: turanpress.kz[/i]