Казахстан планирует утверждить Стратегию развития искусственного интеллекта

Правительство Казахстана на площадке Совета по технологической политике определило 3 ключевых технологических направления: MedTech, AgriTech и GreenTech, сообщает turanpress.kz.

Для этого необходимы соответствующие IT-технологий. Особое место при этом отводится технологиям искусственного интеллекта. По мнению директора департамента развития IT-отрасли Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ерсултана Ерманова, Казахстану важно реализовать свой потенциал в этой сфере.

"В ближайшем будущем планируется сделать основной акцент на данном направлении и одним из первых шагов планируется утверждение Стратегии развития искусственного интеллекта в этом году. Отмечу, что в рамках Концепции развития IT-отрасли к 2029 году для дальнейшей поддержки и развития отечественного IT-рынка перед нами стоят следующие цели: обеспечить вклад цифровых технологий в рост экономики страны до 1%; повысить долю местного содержания в IT-услугах с 67,6% до 80%; увеличить общий объем экспорта IT-продукции и услуг до 1,5 млрд долларов США; подготовить для экономики страны 250 тыс. квалифицированных IT-специалистов; выдать порядка 45 тыс. ваучеров по программе "Tech Orda"; открыть 60 современных школ в регионах", - сказал Ерсултан Ерманов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций.