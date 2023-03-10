В ВОЗ отметили улучшение в системе здравоохранения Кыргызстана

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения КР Тедрос Гейрейесус высоко оценил усилия руководства Кыргызстана по улучшению инфраструктуры национальной системы здравоохранения для повышения приоритета первичной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Во время рабочего визита министра Жээнбека Кулубаева в Женеву (Швейцария) он встретился с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом.

"В ходе встречи стороны обсудили важные аспекты сотрудничества Кыргызстана с ВОЗ, направленные на развитие и укрепление системы здравоохранения, а также на борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями", - говорится в сообщении.

Глава МИД КР предложил сфокусироваться на решении приоритетных задач для Кыргызстана в сфере здравоохранения, в частности, на модернизации первичной медико-санитарной помощи, формировании информационной системы здравоохранения, способной обеспечить унифицированную и централизованную обработку данных, на повышении устойчивости к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, а также усилении профилактики неинфекционных заболеваний.

В свою очередь Тедрос Гебрейесус заверил, что ВОЗ продолжит оказывать содействие стране в приоритетных направлениях развития здравоохранения.

В завершение встречи стороны выразили взаимную готовность к продолжению взаимодействия Кыргызстана с ВОЗ по всему комплексу сотрудничества. Кулубаев пригласил Гебрейесуса посетить с визитом Кыргызстан в любое удобное время.