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В ВОЗ отметили улучшение в системе здравоохранения Кыргызстана

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- Нина Ничипорова
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения КР Тедрос Гейрейесус высоко оценил усилия руководства Кыргызстана по улучшению инфраструктуры национальной системы здравоохранения для повышения приоритета первичной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Во время рабочего визита министра Жээнбека Кулубаева в Женеву (Швейцария) он встретился с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом.

"В ходе встречи стороны обсудили важные аспекты сотрудничества Кыргызстана с ВОЗ, направленные на развитие и укрепление системы здравоохранения, а также на борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями", - говорится в сообщении.

Глава МИД КР предложил сфокусироваться на решении приоритетных задач для Кыргызстана в сфере здравоохранения, в частности, на модернизации первичной медико-санитарной помощи, формировании информационной системы здравоохранения, способной обеспечить унифицированную и централизованную обработку данных, на повышении устойчивости к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, а также усилении профилактики неинфекционных заболеваний.

В свою очередь Тедрос Гебрейесус заверил, что ВОЗ продолжит оказывать содействие стране в приоритетных направлениях развития здравоохранения.

В завершение встречи стороны выразили взаимную готовность к продолжению взаимодействия Кыргызстана с ВОЗ по всему комплексу сотрудничества. Кулубаев пригласил Гебрейесуса посетить с визитом Кыргызстан в любое удобное время.


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URL: https://www.vb.kg/427862
Теги:
ВОЗ, здравоохранение, сотрудничество, Кыргызстан, Помощь, коронавирус, профилактика, МИД
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