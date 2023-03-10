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В Баткенской области пограничники выявили контрабанду минеральных удобрений

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Управлением ГКНБ КР по Баткенской области и Баткенским ПОГО ПС ГКНБ КР, в рамках проводимых мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью, 8 марта задержан автомобиль марки "Мерседес-Бенц" под управлением гражданина КР Ж.А.У. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"При осмотре внутри автомашины обнаружен контрабандный груз в виде минеральных удобрений производства РУз, без грузосопроводительных документов.

По результатам работы, противоправная деятельность вышеуказанного гражданина задокументирована, автомобиль и груз водворены на стоянку, под ответственное хранение.

По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/427885
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, контрабанда
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