В Бишкеке на месте ресторана "Нарын" будет отель и бизнес-центр

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 марта, заложил капсулу под фундамент строительства многофункционального современного комплекса, включающего в себя пятизвездочный отель, бизнес-центр, жилые и торговые площади, в центральной части Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава государства, открывая торжественное мероприятие в своей речи напомнил, что ранее здесь располагался знаменитый ресторан "Нарын".

Садыр Жапаров подчеркнул, что новое здание, строящееся в самом центре столицы независимого Кыргызстана, должно отличаться современным дизайном, украсив собою Бишкек и обеспечив комфортные условия для горожан.

Президент выразил уверенность в том, что столичная мэрия, принимая решение поддержать строительство здания, провела всесторонний анализ и оценку внешнего вида комплекса, грунтовые условия и сейсмостойкость, потому как в нем будут трудиться и посещать много людей.

Как отметил Садыр Жапаров, в настоящее время ведется ряд крупных строек, способствующих развитию строительной отрасли стремительными темпами.

Он снова повторил обращение ко всем отечественным и зарубежным инвесторам, которые хотят инвестировать в Кыргызстане.

Президент отметил, что государственная политика заключается в создании благоприятных условий для успешной работы инвесторов в любой сфере, для которых предусмотрены различные преференции - к примеру, государство готово бесплатно предоставить земельные участки, предоставить льготы по таможенным пошлинам и налоговым платежам.

"Самое главное, что мы установили стабильность, и наши граждане прекрасно понимают, что пока не будет стабильности в стране, не будет и прогресса", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Проектом многофункционального комплекса предусматривается современный пятизвездочный отель на 296 номеров, соответствующий международным стандартам.

Также предусмотрены жилые апартаменты на 444 квартир, торговые площади и подземный паркинг на более 1,2 тыс машин.

Стоимость проекта составляет 321 млн долларов США.

Участниками проекта являются международные компании - филиал ТОО "Feb group", Hyper Partners, ARIYA, Core Architecture и строительная компания "Gurgoli" (Турция)".