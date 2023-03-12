В Бишкеке во время субботника из города вывезено 130,5 кубометров мусора

В рамках объявленного месячника по благоустройству и озеленению города Бишкек во всех столичных районах прошли массовые субботники. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в субботнике приняли участие около 15769 тысяч человек и более 477 организаций и учреждений.

Во всех четырех районах города на субботних активное участие приняли жители района, работники муниципальных территориальных управлений, работники всех служб района, студенты ВУЗов, а также организации, предприятии и хозяйствующие субъекты.

Посажено 338 саженцев из них 220 кустарников и 73 хвойных деревьев. Вывезено 130,5 м3 мусора.