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В Бишкеке во время субботника из города вывезено 130,5 кубометров мусора

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках объявленного месячника по благоустройству и озеленению города Бишкек во всех столичных районах прошли массовые субботники. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в субботнике приняли участие около 15769 тысяч человек и более 477 организаций и учреждений.

Во всех четырех районах города на субботних активное участие приняли жители района, работники муниципальных территориальных управлений, работники всех служб района, студенты ВУЗов, а также организации, предприятии и хозяйствующие субъекты.

Посажено 338 саженцев из них 220 кустарников и 73 хвойных деревьев. Вывезено 130,5 м3 мусора.


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URL: https://www.vb.kg/427913
Теги:
субботник, Бишкек
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