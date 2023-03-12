Вице-мэр дал слово офицера - строительства на спортплощадках не будет

Вчера в мэрии кипели страсти до позднего вечера. Бишкекчане пришли на рандеву с мэром, чтобы добиться запрета на застройки трех спортивных площадок. Градоначальник на стихийный пикет не вышел, с людьми встретился вице-мэр Нурдан Орунтаев. "Строительства не будет", – заверил он. "Не верим!" - парировали горожане.

На митинг перед зданием мэрии вышли представители шестого микрорайона и "Асанбая", а также жители многоэтажки, называемой в народе "Байчечекей". Три локации – одна общая проблема: на спортплощадках около жилых домов строительные компании планируют возвести элитные жилые дома.

Люди уже не первый месяц борются со строительными компаниями, претендующими на земельные участки, предназначенные для локальных зон спорта и отдыха. Жители организовывают общие собрания, пишут письма в надлежащие инстанции, но, в лучшем случае, получают ответы, которые не знают, как трактовать.

Устав от невнятных ответов чиновников, активисты решили поговорить лично с главой горадминистрации и добиться пожизненного моратория на строительство элиток на детских и спортивных площадках. Требовать этого они имеют полное право – по градостроительным нормам в каждом жилом квартале должна быть спортивно-оздоровительная инфраструктура.

Митинговать перед мэрией людям запретили милиционеры, перед объективами камер они вели себя корректно, пытались объяснить, что для акций протестов определено место в парке Горького, но и там подобные мероприятия необходимо согласовывать с муниципалитетом. Но собравшиеся не готовы были уйти, не поговорив с мэром Эмилбеком Абдыкадыровым, тем более, что о намерении прийти к нему они письменно уведомили накануне, объяснив цель коллективного визита.

Глава горадминистрации в это время проводил коллегию с депутатами горкенеша, поэтому делегировал к народу вице-мэра по вопросам муниципального имущества и землепользования Нурдана Орунтаева. А тот взял и пригласил всех без исключения собравшихся продолжить диалог в его кабинете. На пятнадцати квадратных метрах с трудом разместились все, кто пришел на митинг: пожилые сидели, молодые стояли плечом к плечу. В воздухе витала атмосфера сплоченности пассажиров маршрутки в час пик, не спасало даже открытое окно. Вице-мэр, в прямом смысле, максимально приблизился к народу и с достоинством выдержал шквал обоснованной критики в адрес мэрии.

Нурдан Орунтаев заверил собравшихся, что они обратились по адресу. Эти вопросы курирует он. И именно по его указанию сейчас начаты громкие судебные дела по незаконному строительству в нескольких точках города. Он заверил собравшихся, что в шестом микрорайоне и "Асанбае" многоэтажки на спортплощадках не "вырастут"!

- Слово офицера даю – строительства не будет!– уверял Орунтаев. Но активисты, "перекормленные" подобными обещаниями чиновников, требовали письменное гарантийное письмо. И они его получили! Впервые за многие годы вице мэр не побоялся дать письменное обязательство, содержащее столь серьезное заявление. А также открыто признал, что владелицей одной из строительных компаний, "положивших глаз" на спортплощадки, является депутат БГК. Тогда собравшиеся предложили прямо сейчас пройти в зал к мэру и депутатам и прояснить ситуацию разом.

- Мы ее пригласили сегодня, но она не смогла приехать, поскольку находится за границей, - объяснил Орунтаев.

Далее события развивались быстро и конструктивно: вице-мэр выдал гарантийное письмо активистам шестого микрорайона и "Асанбая", а с жителями"Байчечекея" выехал на место, чтобы детально разобраться в ситуации.

Для того, чтобы протокольным поручением оформить исполнение гарантийного письма, вице-мэр пригласил активистов на расширенное заседание в шесть вечера. На нем собрались представители всех ведомств, ответственных за юридическое и документальное сопровождение любого строительства в столице. Вместе они разработали план мер, которые позволят "отмотать назад" ситуацию. В частности, отозвать ранее выданные разрешительные документы, отменить изменение назначения земельных участков, обязать застройщиков навести порядок на территориях, где они уже успели демонтировать спортплощадки.

Мы будем пристально следить за ситуацией, ведь сейчас создается важный прецедент: мэрия готова вести конструктивный диалог с горожанами. А главное, обещают выполнить их простое и важное требование, написанное на плакатах: "Хватит нас застраивать, пора благоустравать!"