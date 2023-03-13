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Предстоит пройти испытание искушением и азартом. Гороскоп с 13 по 19 марта

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На предстоящей неделе предстоит пройти испытание искушением и азартом. В поиске лёгких путей достижения целей можно создать немало проблем как в деловых и личных отношениях, так и в финансах. Будьте крайне внимательны, соблюдая меры безопасности и правила дорожного движения, поскольку повышается риск происшествий из-за невнимательности и поспешности. Луна продолжит убывать в течение недели, и спад энергии также станет причиной не достижения амбициозных целей. Творческим вдохновением, навеянным весной, удастся воспользоваться при последовательной и обдуманной реализации в жизнь возникших идей. От спорных ситуаций лучше уходить и в личных разговорах. Опираясь на уже имеющийся опыт, удастся без сотрясания воздуха, в спокойной беседе прийти к пониманию.

Овен – дабы не стать жертвой интриганов, меньше делитесь важными для вас новостями и воздержитесь от комментариев. Ваши слова могут неверно понять, что также породит немало слухов. Будьте осторожны во время поездок. Досадная оплошность может привести к нежелательным последствиям. Пока воздержитесь от глобальных изменений в карьере и восстановите здоровье, силы. Претворяя в жизнь давние планы, вы пополните казну и восстановите доверие в отношениях с любимым человеком.

Телец – деловые партнёры и различные знакомые продолжат засыпать всевозможными предложениями, идеями, требующими финансовых вложений. Большинство из них будут выглядеть очень заманчивыми и лёгкими в исполнении, но всё это только на первый взгляд. Риск финансовых потерь из-за инвестиций и различных покупок достаточно велик. Прислушайтесь к голосу разума и критике давних знакомых, даже если они уже порядком надоели. Они в очередной раз подтвердят свою преданность и остановят от опрометчивых шагов.

Близнецы – завышенные ожидания станут причиной разочарований, что особенно сильно отразится на карьере. В поисках обходных путей ради получения желаемого вы можете столкнуться с недобросовестными посредниками, которые создадут дополнительные препятствия на пути карьерного продвижения, а также получения документов. Отбросив иллюзии, вы сможете получить желаемое, хотя ради этого придётся изрядно потрудиться, не уповая на чудо.

Рак – много времени может пройти в пустом общении и суете. Почувствовав, что ваш собеседник увиливает от принятия важных решений, завершайте разговор, поскольку туманные обещания дадут пустые надежды, но не продвинут к желанной цели. Перемены в кругу общения пойдут на пользу делам и учёбе, а также личной жизни. Прекратив тратить время попусту, вы возобновите полезную дружбу и деловое сотрудничество, а романтическая встреча вдохновит на поездки.

Лев – навязчивые знакомые не будут давать покоя своими предложениями и инициативами, всякий раз пытаясь залезть к вам в карман, подталкивая к тратам на различные совместные проекты, покупки, развлечения. Справившись с соблазнами, вы избавитесь от влияния чересчур предприимчивых знакомых и сможете принять решение интересное и выгодное вам. Поддержка влиятельных людей и любимого человека окажется своевременной. С их помощью вы закрепите достигнутый уровень доходов.

Дева - созидательному развитию будут мешать необязательность и чрезмерная амбициозность как деловых партнёров, так и близких людей. Своей инициативностью они больше помешают, чем помогут. От споров воздержитесь, поскольку ваши доводы могут затеряться в шуме возражений и рассуждений. Посмотрев со стороны на происходящее, вы сможете пересмотреть круг общения, понимая, что и от кого можно ожидать. Состоятся долгожданные поездки, отложенные дружеские встречи и свидания.

Весы - со стороны работа в других странах или городах может казаться перспективнее и доходнее, но всё это видимость. Наспех принятое решение может привести к растратам на поездки и бесполезные встречи с различными посредниками. Обратите внимание на здоровье. Погрузившись в раздумья во время поездок или ответственной работы, вы рискуете попасть в неприятное происшествие. Текущая работа при должном внимании и ответственности сможет обеспечить доходами. Полезно заняться ремонтом в доме.

Скорпион - переполняющие душу эмоции и чувства могут подталкивать на опасные приключения, которые не лучшим образом скажутся на финансах и отношениях. Оказавшись во власти азарта и куража, можно пустить на ветер немалую сумму средств, а также разочаровать своим повелением любящего человека. Обратите внимание на полученные советы и критику, и тогда вы выберите иную деловую стратегию, а дорожа чувствами любимого человека, вы избежите опасных жизненных поворотов.

Стрелец – сложно будет положиться на домочадцев и деловых партнёров из-за их непостоянства. Пересматривая свои решения и не выполняя обещания, они сами запутаются в своих действиях, не говоря уже о вас. Придётся самим принимать важные решения и выполнять наиболее важную работу, не рассчитывая на существенную поддержку. Решение важных вопросов лучше перенести на неделю, когда и деловые партнёры, и домочадцы определятся с приоритетами и целями.

Козерог – невнимательность, рассеянность могут приводить к досадным просчётам на работе, усложнять поездки, а в некоторых случаях и становиться причиной происшествий. Чересчур перегружая себя информацией, вы начнёте упускать важное из виду. Ограничивая время просмотра лент социальных сетей, вы заметите ценные сообщения, не забудете о необходимых встречах и звонках, подготовитесь к предстоящим тестам или экзаменам. Итогом самодисциплины станут отличные результаты в делах и учёбе.

Водолей – потеряв голову от заманчивых обещаний и грандиозных перспектив, вы будете готовы потратить приличную сумму денег на рискованные начинания и сделки, что в итоге может привести к разочарованиям. Неожиданные романтичные знакомства также таят в себе немало подвохов. Развеяв мифы, вы реально оцените свои возможности и остановитесь на тех делах, которые принесут небольшие, но стабильные доходы.

Рыбы – одними только размышлениями и разговорами сыт не будешь. Увлёкшись обсуждением уже набивших оскомину тем, вы в очередной раз потратите впустую время. Поменяйте ритм жизни, меньше проводите времени дома, просматривая очередные сериалы, а больше внимания уделите самореализации, претворению в жизнь пусть даже небольших проектов. Благодаря собственной предприимчивости вы поправите финансовое положение и сможете побаловать себя, а также домочадцев покупками.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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