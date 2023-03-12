В Баткенской области началась посадка более 25 тысяч саженцев миндаля

В селе Мурас Лейлекского района Баткенской области началась посадка 25 тысяч 600 саженцев миндаля.

Церемония посадки древесно-кустарниковой растительности стартовала 11 марта 2023 года. В ней приняли участие министры, депутаты Жогорку Кенеша, полномочный представитель Президента КР в Баткенской области, представители дипкорпуса и международных организаций.

Глава Минприроды КР Динара Кутманова в своей речи поблагодарила местных жителей за стремление к развитию и сохранению территориальной целостности региона.

"Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках реализации национальной программы "Жашыл мурас", стартовавшей по инициативе Президента Садыра Нургожоевича Жапарова 12 марта 2022 года.

Кампания направлена на улучшение состояния экологии в стране и обеспечение настоящего и будущего наследия для наших потомков", - подчеркнула министр.

Динара Кутманова также обратила внимание жителей села Мурас на состав гостей и подчеркнула важную роль женщин в развитии современного Кыргызстана. Отметим, на мероприятие приехали известные женщины республики: министр здравоохранения Гульнара Баатырова, заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР Жаныл Алыбаева, заместитель торага Жогорку Кенеша Джамиля Исаева, депутаты Камила Талиева, Айгуль Айдарова, Винера Раимбачаева, Миргул Темирбаева, Аида Исатбек кызы, директор Государственного предприятия "Центр электронного взаимодействия" Нурия Кутнаева, Уполномоченный по правам ребенка КР Асель Чынбаева.

Посадка миндаля в селе Мурас – это продолжение программы по развитию интенсивного садоводства в стране. В 2022 году было посажено свыше 288 тысяч плодово-ягодных культур в Кулундинском айыл окмоту Баткенской области (свыше 144 тысячи саженцев) и в селе Михайловка Тюпского района Иссык-Кульской области (свыше 144 тысячи).

Подобные проекты планируется реализовать во всех областях Кыргызстана.