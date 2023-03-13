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Кыргызстанские сурдоспортсмены завоевали 9 золотых медалей

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанские сурдоспортсмены завоевали 9 золотых медалей на Азиатско-Тихоокеанском сурдочемпионате. Об этом сообщает Федерация спортивного движения глухих и слабослышащих.

По ее данным, Международный чемпионат среди глухих и слабослышащих прошел по четырем видам сорта: таэквондо, дзюдо, греко-римская борьба и вольная борьба, который проходил со 2 по 11 марта в Бишкеке. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из 9 стран.

Кыргызстанские сурдоспорстмены показали отличные результаты по всем видам спорта. 9 золотых медалей были получены по греко-римской и вольной борьбе. По таэквондо команда заняла серебряную и бронзовую позиции, а по дзюдо было завоевано 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Стоит отметить, что спортсмены справились со своей задачей, несмотря на проблемы со здоровьем по слуху, и боролись с теми же правилами, которые используются в обычных соревнованиях. В связи с этим они заслуживают похвалы и признания за свои достижения.

Президент Федерации спортивного движения глухих и слабослышащих Арам Акопян отметил, что успех наших спортсменов на международной арене - это огромный шаг в развитии сурдоспорта в Кыргызстане.

Глава департамента спорта Шабданбаев Канат отметил, что Кыргызстан успешно представил себя на международной арене в сурдоспорте, который проводится впервые в истории страны. Он подчеркнул, что такой успех важен для развития данного вида спорта в Кыргызстане, и подчеркнул, что департамент спорта стремится к развитию и поддержке сурдоспорта, который может стать еще одним достижением Кыргызстана в мировом спортивном сообществе.


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URL: https://www.vb.kg/427945
Теги:
золото, спорт, Кыргызстан, ЛОВЗ
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