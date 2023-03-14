УВД Нарына прокомментировало новость по поводу школьного рэкетирства

В социальных сетях и некоторых информационных агентствах опубликована новость под заголовками: "В Нарыне подростки заявили о рэкете и домогательствах со стороны преступных группировок. Милиция бездействует", "Требуют деньги, заставляют работать. Школьный рэкет в Нарыне - массовое явление". Об этом сообщает пресс-служба УВД Нарынской области.

УВД сообщает, что в целях профилактики преступности среди подростков сотрудниками милиции Нарынской области на постоянной основе проводятся семинары, круглые столы, конференции, спортивные игры и другие профилактические мероприятия.

"Недавно по согласованию с полномочным представителем президента в Нарынской области было организовано масштабное мероприятие с участием полномочного представителя омбудсмена по Нарынской области Нурбека Андабекова, заведующей отделом поддержки семьи и защиты детей Нарынского межрайонного управления труда, социального обеспечения и миграции Гульмиры Султаналиевой и других представителей правоохранительных органов и органов местного самоуправления с учащимися школ и их родителями и педагогами.

В настоящее время информация о школьном рэкете находится на контроле руководства УВД Нарынской области и по данному факту начата проверка", - говорится в сообщении ведомства.