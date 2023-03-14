6 млн. выделено на ремонт сгоревшей крыши больницы в Аксы

Министр здравоохранения Гулнара Баатырова, аким Аксыйского района Замирбек Сыдыков, координатор по здравоохранению Джалал-Абадской области, руководитель ТУ ФОМС Джалал-Абадской области посетили и провели обход корпуса Аксыйского Центра общеврачебной практики, где накануне произошел пожар, а также и других отделений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе осмотра министр побеседовала с коллективом больницы, с пациентами и роженицами.

По информации директора ЦОВП Аксы Медербека Осмонова, полностью сгорела кровля, пожар не затронул помещения внутри здания, сегодня там идет уборка и установка оборудования. Ущерб от пожара рассчитывается. Также руководитель ТУ ФОМС Джалал-Абадской области Акмат Самарбеков проинформировал, что на 2023 год было запланировано выделение 17 млн. сомов для проведения ремонтных работ, из них для оперативного проведения перекрытия крыши здания выделены 6 млн. сомов.

По итогам посещения Аксыйского ЦОВП министр здравоохранения Гулнара Баатырова поручила усилить контроль за противопожарной безопасностью в организациях здравоохранения области. "Слава Богу, вчера вовремя были эвакуированы пациенты, пострадавших нет. Реанимационное и другое оборудование успели вынести", - отметила министр. Координатору области, руководителю ТУ ФОМС и директору Аксыйского ЦОВП дала поручение срочно начать необходимые работы по перекрытию кровли здания, контролировать качество оказания медицинской помощи пациентам, обеспечивать всеми необходимыми лекарственными средствами. Кроме того, министр выразила большую благодарность акиму района Замирбеку Сыдыкову, который пообещал лично следить за ремонтными работами и оказать все необходимое содействие.