Почему Абиров попросил прощения не после драки, а после слов президента?

Многие кыргызстанцы в интернете откровенно посмеялись над попыткой депутата Жаныбека Абирова извиниться перед избитым им сотрудником ГБР и кыргызстанцами. Народный избранник в соцсети написал, что глубоко сожалеет о том, что произошло, и просит прощения у всех. Более того, депутат выразил готовность сотрудничать со следствием и готовность оказать всяческую поддержку пострадавшей стороне.

"Команда мажорчика три дня придумывала текст и изготавливала пепел для посыпания головы бузотера. Были наняты лучшие специалисты в сфере журналистики, психологии, социологии, политологии и маркетинга", - написала в насмешку одна из пользовательниц интернета.

С одной стороны, в извинении депутата ничего такого нет, как бы нормальное явление для человека, но, с другой стороны, складывается впечатление, что Абиров уже слишком долго раскачивался, словно действительно нанял "лучших специалистов" и ждал их совета. За это время уже и президент успел дать поручение МВД разобраться, и мать пострадавшего выступила в СМИ, и кыргызстанцы перемыли все косточки депутату. По крайней мере, такое ощущение, что если бы об инциденте не доложили президенту, то Абиров никогда и не стал бы извиняться.

Возможно, попроси он прощение на следующий день после избиения, а еще лучше сдав свой мандат, мотивируя это тем, что не имеет морального права представлять народ в парламенте, то реакция общественности, безусловно, была бы иная.

Сейчас же, судя по последним комментариям и отзывам пользователей интернета, абсолютно никого не тронули его слова о том, что он готов понести ответственность, как он сам выразился, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Мы прекрасно знаем, как такого рода инциденты разруливают отпрыски состоятельных семей, благо, подобных примеров немало имеется.

Интересно, что и жители Ленинского района Бишкека, чьи интересы должен защищать Жаныбек Абиров, особо не выступают в защиту своего депутата. Может быть, это связано с тем, что им просто нечего сказать. К слову, нет так давно нашу редакцию посетили несколько жителей Ленинского района, которые высказали претензии по поводу ремонта дорог в их жилмассиве. Уже во время интервью они не забыли упомянуть "добрым словом" своего депутата Жаныбека Абирова.

"Он вообще существует или нет. То есть жители нашего района за него голосовали, а он даже не пытается защитить наши права. Почему бы ему не проехаться по нашим улицам и не посмотреть, как живут люди и какие у них проблемы", - сказали они тогда.

Чем закончится последний инцидент с участием депутата: понесет ли он ответственность или его семья найдет выход из ситуации, пока неизвестно. Интересно, что во второй вариант люди охотнее верят, впрочем, понять их тоже можно, так сказать, привыкли. Так, может, сегодняшним властям стоит разрушить этот сложившийся годами стереотип, что "избранным" все позволено и им за это ничего не будет. Что ни говори, но народные избранники, наверное, уже должны нести двойную ответственность за подобные проступки, как никак народ выбирает их и ждет от них каких-то улучшений в своей жизни. А то что получается, скоро из-за этой вседозволенности "элиты" простым людям в общественных местах будет негде просто посидеть.