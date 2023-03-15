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В Таджикистане появится российско-таджикский завод по производству ГСМ

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В Липецкой Торгово-промышленной палате 13 марта состоялись переговоры делегаций предпринимателей Таджикистана и российской компании "Форсаж" по вопросам запуска совместного предприятия в СЭЗ "Сугд" по производству горюче-смазочных материалов, сообщает Союз "Липецкая ТПП".

"В период 2- 4 марта делегация из семи экспортноориентированных предпринимателей Липецкой области во главе с директором АНО "ЦПЭ Липецкой области" (центр "Мой бизнес"), президентом Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолием Гольцовым с деловым визитом посетила Таджикистан. В рамках деловой программы состоялось посещение СЭЗ "Дангара" и СЭЗ "Сугд", где липецкие компании познакомились с инвестиционной средой, налоговыми преференциями, инфраструктурой, приоритетными направлениями деятельности и выпускаемой продукцией. По итогам переговоров с местными компаниями, таджикская сторона выразила заинтересованность в реализации совместного производства горюче-смазочных материалов.

По итогам данной бизнес-миссии, в Липецкую область прибыли резиденты СЭЗ "Сугд", с целью познакомиться непосредственно с производственным потенциалом завода ООО "Форсаж" и с тем оборудованием, на котором в будущем им предстоит работать. Также обсуждались вопросы по реализации совместного производства. Центр поддержки экспорта со своей стороны будет сопровождать компанию "Форсаж" в вопросах логистики и таможенного оформления. Открытие производства по изготовлению горюче-смазочных материалов, позволит компании "Форсаж" развивать торговлю с зарубежными странами, у компании появиться возможность экспортировать в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан, Туркменистан и другие страны.

"Мы рады видеть что бизнес-мисси,с которыми мы посещали Республику Таджикистан, дают свои результаты. Компания ООО "Форсаж" и "Прицепцентр" уже нашли партнеров по совместному производству,сейчас они находятся на стадии проработки паспорта проекта. Российско-таджикское сотрудничество позволяет реализовать липецким предприятиям свои инвестиционные идеи в Таджикистане",- отметил Анатолий Гольцов.

СЭЗ "Сугд" была создана в 2009 году на площади 320 гектаров земли, в которой зарегистрированы 29 субъектов. В настоящее время 13 субъектов занимаются выпуском продукции бытового и промышленного назначения. Все зоны страны работают по специальной налоговой программе. Во всех свободных экономических зонах налог на прибыль, налог на пользователей автодорог, НДС, налог с продаж хлопка и первичного алюминия, налог на природные ресурсы, акцизы, налоги на транспортное средство и на недвижимое имущество, таможенные пошлины на вывоз произведённой в СЭЗ продукции на экспорт равны нулю процентов. Из 10 налогов, предусмотренных Налоговым Кодексом страны, субъекты СЭЗ оплачивают только два -социальный налог (25%) оплачивается Фонда оплаты труда, подоходный налог от (8 до 13%) удерживается с заработной платы сотрудника".


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URL: https://www.vb.kg/428013
Теги:
ГСМ, Россия, Таджикистан
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