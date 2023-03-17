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Брата Назарбаева обязали вернуть вернуть 31,9% акций АЗТМ

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Cудебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда от 2 марта 2023 года постановила, что Болат Назарбаев должен вернуть государству 31,9% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения, которые он приобрел еще в 2007 году, передает Orda.kz.

Судя по постановлению, Департамент госимущества и приватизации Министерства финансов РК по договору от 18 февраля 1998 года продал акции АО "АЗТМ" в размере 31,9 % от уставного фонда победителю тендера ТОО "Темир Кон" за 105 300 000 тенге.

Продажа произошла по следующим по условиям (Договор №1):

установлен порядок и условия продажи государственного пакета акций;

предусмотрена обязанность покупателя ТОО "Темир Кон" по сохранению профиля деятельности АО "АЗТМ", обеспечению сохранения и увеличения объемов производства по сравнению с объемами 1997 года, выполнению стандартов технологической и экологической безопасности при осуществлении деятельности;

закреплено право Комитета, как продавца, осуществлять контроль за выполнением покупателем ТОО "Темир Кон" принятых обязательств по договору с проведением необходимых проверок и истребованием документации.

2 апреля 2007 года ТОО "Темир Кон" продало Болату Назарбаеву акции в количестве 86,7812% от уставного капитала АО "АЗТМ", из которых 31,9% ранее являлись государственным пакетом.

1 апреля 2009 года между Комитетом, ТОО "Темир Кон" и Болатом Назарбаевым заключено соглашение о перемене лиц в обязательстве по Договору -1, по условиям которого в случае неисполнения данных обязательств Болат Назарбаев обязан передать Комитету государственный пакет акций.

2 апреля 2009 года простые акции АО "АЗТМ" в количестве 398 246 штук, куда так же вошли 31,9% госакций, Болат Назарбаев продал по договору №2 ТОО "PLS-ТМ". В данном договоре не содержится никаких особых условий Договора №1, в том числе по сохранению профиля деятельности АО "АЗТМ", увеличения объемов производства, право Комитета по контролю за выполнением принятых обязательств.

"Согласно заключению ТОО "Фирма Баяу" от 2009 года о неисполнении обязательств по сохранению профиля деятельности и увеличению объемов производства АО "АЗТМ", указано о неудовлетворительном состоянии материально-технической базы, снижении показателей объемов производства, дроблении имущественного комплекса и земельного участка, продаже третьим лицам и сдаче в аренду АО "АЗТМ", находящихся на нем зданий и сооружений", - говорится в постановлении суда.

Суд установил, что продажа Болатом Назарбаевым госакций не соответствует требованиям законодательства и является недействительной, так как он не исполнил условия договора №1.

Так, судебная коллегия Верховного суда РК постановила решение суда № 2 Ауэзовского района города Алматы от 11 сентября 2012 года и постановление апелляционной судебной коллегии отменить, и вынести новое решение об удовлетворении иска РГУ "Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан".

"Признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, заключенный между Болатом Назарбаевым и ТОО "PLS - ТМ" в части продажи простых именных акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения", составляющих 31,9% уставного фонда. Привести стороны в первоначальное положение. Обязать Болата Назарбаева возвратить простые именные акции АО "АЗТМ" в размере 31,9 % от уставного капитала АО "АЗТМ" в собственность государства путем передачи их в ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан", - говорится в сообщении суда.


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URL: https://www.vb.kg/428060
Теги:
Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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